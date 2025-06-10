Сыгравший Кузю в «Универе» актер крупно оскандалился после признания Собчак
Гогунский вызвал скандал высказываниями о женщинах и эскорт-проверках
Фото: [соцсети]
Актер Виталий Гогунский в интервью Ксении Собчак высказал провокационные взгляды на отношения между мужчиной и женщиной, вызвав бурную реакцию в соцсетях. Об этом пишет KP.RU.
Актер заявил, что женщина «в плохом настроении — наказание», сославшись на цитату из «Домостроя». По его мнению, представительницы прекрасного пола не должны демонстрировать негативные эмоции при мужчинах.
Гогунский в интервью также признался, что мечтает о возрождении института благородных девиц, где бы девушек обучали этикету и танцам, но не политике.
Актер в том числе шокировал публику откровением, что проверяет всех своих избранниц через эскорт-агентства. Особое возмущение вызвало его заявление о женщинах с пластическими операциями — звезда считает, что «настоящая любовь» делает естественную красоту достаточной.
После выхода этого интервью многие возмутились. Высказались и некоторые знаменитости. Так, Виктория Дайнеко раскритиковала позицию актера, заявив, что никто не должен скрывать своих эмоций.
Ранее сообщалось, что высказывания Гогунского о женщинах назвали провокационными.