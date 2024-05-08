«Володя, Володечка»: учительница Путина рассказала, каким он парнем был в школьные годы

Классный руководитель президента России Владимира Путина Вера Гуревич поведала в беседе с РИА Новости о школьных годах главы государства в бытность его учеником одной и школ в Ленинграде.

По словам педагога, школьник Путин «терпеть не мог выступать». Всегда старался быть тихим и скромным, предпочитая слову дело.

«Он всегда говорил: кому надо, тот пусть и говорит, а мне говорить не нужно. Я лучше буду делать, чем говорить», — сказала учительница.

Рассуждая о характере будущего российского президента Гуревич отметила, что Путин никогда не был задирой. Он никогда не опускался до того, чтобы кого-то оскорбить.

«С Володей надо пожить и знать его, знать его характер. Он никогда не был, ну никогда не был ни нападающим, ни кого-то оскорбляющим, задирой каким-то и так далее. Он всегда был только защитником», — сказала она.

Учитель в ходе беседы призналась, что до сих пор обращается к президенту «Володя, Володечка».

В среду, 8 мая, в Кремле состоялась встреча лидеров стран ЕАЭС. В настоящее время после короткой беседы перед телекамерами президент России Владимир Путин проводит за закрытыми дверями встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.