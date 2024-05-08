Переговоры Путина и Пашиняна начались в Москве

По данным издания, общение политиков проходит после окончания саммита ЕАЭС. Беседа проходит в Андреевском зале Кремля, оба лидера пожали друг другу и прошли внутрь.

При этом, некоторые политики и общественники придают этой встрече большое значение – предполагается, что это общение должно расставить все точки над «i» в отношениях сторон. По мнению Путина, которое он высказал во время переговоров, двусторонние отношения стран развиваются довольно успешно. Сам же Пашинян также заявлял, что собирается обсудить с российским лидером региональные и двусторонние вопросы.