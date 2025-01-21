Вооруженная банда расстреляла автомобиль посольства США в Гаити, есть раненый

В понедельник, 20 января, в столице Гаити Порт-о-Пренсе произошло нападение на бронированный автомобиль посольства США. Вооруженные люди открыли огонь по транспортному средству, в результате чего один из сотрудников получил ранение. Об этом сообщает Miami Herald.

В результате нападения был ранен мужчина, который работал садовником в жилом комплексе при посольстве. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Госдепартамент США пока не предоставил комментариев по этому инциденту.

«Пострадавший, работавший садовником в жилом комплексе посольства, направлялся на работу. Его доставили в больницу, и его состояние стабильно», — приводится в сообщении издания.

Следует подчеркнуть, что преступники из Гаити совершили уже второе нападение на американских граждан за два месяца. В октябре они обстреляли два автомобиля, один из которых принадлежал главе дипломатического представительства.

Ранее сообщалось, что в одном из торговых центров на юго-востоке Москвы произошел инцидент: мужчина открыл стрельбу из травматического оружия после ссоры с другим посетителем.