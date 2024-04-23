Вопросы цифровой гигиены обсудили в аппарате омбудсмена Московской области

Семинар по вопросам цифровой гигиены прошел в аппарате уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата омбудсмена региона.

Подмосковный омбудсмен отметила важность этой темы. По словам Фаевской, этот вопрос очень актуален, так как сейчас цифровизация является неотъемлемой частью жизни каждого.

В мероприятии приняли участие сотрудники аппарата уполномоченного, представители Молодежного совета при омбудсмене региона, а также представитель АО «Крибрум» Анна Хворикова.

В рамках мероприятия на обсуждение вынесли вопросы, связанные с информационной безопасностью и видами манипуляций в сети.