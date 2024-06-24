Восемь человек погибли в результате пожара в здании во Фрязино

В результате пожара в административном здании во Фрязино погибли восемь человек. Такие предварительные данные озвучил «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

«По предварительным данным всего погибли восемь человек», — сообщил он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате пожара во Фрязино погибли два человека.

Он также говорил, что при пожаре пострадал 34-летний мужчина, его доставили в реанимацию в больницу имени М. В. Гольца в тяжелом состоянии. Там пострадавшего подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).