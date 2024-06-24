Андрей Воробьев: два человека погибли в результате пожара во Фрязино
Фото: [t.me/vorobiev_live]
Два человека стали жертвами пожара во Фрязино. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Горит здание НИИ «Платан».
«К сожалению, при пожаре во Фрязино погибли два человека», - рассказал губернатор.
Он отметил, что ликвидация возгорания продолжается. На месте также работают медики.
По последней информации, площадь возгорания составляет уже тысячи квадратных метров. На место вылетел вертолет Ка-32 Московского авиационного центра», сообщает АГН «Москва».
Установление всех обстоятельств находится на контроле Прокуратуры Подмосковья. На месте находится Щелковский городской прокурор Иван Денисов.