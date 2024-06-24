Андрей Воробьев: два человека погибли в результате пожара во Фрязино

Два человека стали жертвами пожара во Фрязино. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Горит здание НИИ «Платан».

«К сожалению, при пожаре во Фрязино погибли два человека», - рассказал губернатор.

Он отметил, что ликвидация возгорания продолжается. На месте также работают медики.

По последней информации, площадь возгорания составляет уже тысячи квадратных метров. На место вылетел вертолет Ка-32 Московского авиационного центра», сообщает АГН «Москва».

Установление всех обстоятельств находится на контроле Прокуратуры Подмосковья. На месте находится Щелковский городской прокурор Иван Денисов.