Восемь набережных планируют благоустроить в Подмосковье в этом году

В текущем году в Подмосковье планируют благоустроить восемь набережных, сообщила пресс-служба Московской областной думы.

На эти цели в бюджете предусмотрено порядка 1,6 миллиарда рублей, уточнил спикер регионального парламента Игорь Брынцалов. Работы намерены провести в Лотошино, Красногорске, Черноголовке, Щелково, Солнечногорске и Шаховской.

«Все набережные благоустраиваются по тщательно продуманным проектам, задача которых не только украсить городской пейзаж, но и создать комфортные условия для жителей», — подчеркнул председатель Мособлдумы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что благоустройство территории вокруг Южного озера в Черноголовке завершится досрочно.