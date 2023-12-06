Восемь наукоградов благоустроят в Подмосковье за два года

В Московской области планируют благоустроить восемь наукоградов, сообщили в областном Минблаго. Работы пройдут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

«В ближайшие два года пройдут работы по благоустройству восьми наукоградов Московской области: Фрязино, Дубна, Протвино, Черноголовка, Жуковский, Реутово, Королев и Пущино», — уточнил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

АСИ и управленческие команды наукоградов направило в Правительство России предложения по приоритетной поддержке наукоградов. В результате они получили поддержку, уточнили в ведомстве. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.