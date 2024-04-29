Воспитатель пнула ребенка на прогулке в детсаду Екатеринбурга и лишилась работы

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента образования Екатеринбурга, инцидент произошел в детском саде «Жемчужинка» в минувшую субботу, 27 апреля.

В сети завирусилось видео, на котором сначала женщина подметала песочницу, после чего перешла к лавочке, где сидели дети. Посчитав, что один из детей ей мешает, она попросту пнула сидевшего на краю ребенка, который не удержал равновесие и упал на землю. Остальных воспитанников суровый педагог рукой согнала с лавки.

Произошедшим заинтересовались правоохранители. В настоящее время прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга начала проверку инцидента, надзорные органы установят, получил ли ребенок в ходе падения телесные повреждения.

«Предварительно подтвердился факт. В первый рабочий день выйдет проверка департамента. Информация направлена во все органы профилактики. Сотрудник отстранена от работы, трудовой договор с ней будет расторгнут», – рассказала собеседница агентства.

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