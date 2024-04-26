Ксения Мишонова провела в Подмосковье совещание, на котором обсудили профилактику детского травматизма

Видеоконференцсвязь с участием заместителей глав городских округов, представителей администраций и профильных ведомств состоялась по инициативе Уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой.

Так, в рамках совещания были озвучены итоги реализации Стратегии детской безопасности в регионе в первом квартале этого года. Известно, что после сверки всех происшествий с профильными министерствами и ведомствами цифры вышли неутешительными.

Так, число погибших и пострадавших детей во время пожаров и ЧП на железных дорогах в Подмосковье в первом квартале увеличилось. В пожарах пострадал 21 ребенок, 9 детей, к сожалению, погибли. 13 детей пострадали на железных дорогах, 8 из них погибли.

Как рассказала подмосковный детский правозащитник, профилактика будет выстраиваться в двух направлениях – работа с детьми, и работа с родителями. Помимо просветительских мероприятий в образовательных учреждениях и детских лагерях, информационные материалы будут распространяться по всем доступным каналам.

«Кроме того мы договорились, что теперь для информирования родителей о возможных угрозах для детей будем использовать и чаты СНТ и ТСЖ. А еще вместе с нашими профильными ведомствами – МЧС, ГИБДД, Министерством образования Московской области – готовим викторину для детей и родителей на знание правил безопасности в самых разных ситуациях», - рассказала Ксения Мишонова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что более миллиона школьников Подмосковья примут участие в акции «День добрых дел».