Воспитательница из Балашихи купила квартиру благодаря соципотеке

Воспитательница из Балашихи Елена Гудкова купила квартиру благодаря программе соципотеки. Об этом рассказали в Министерстве жилполитики Подмосковья.

Елена приехала в Подмосковье в 2012 году из Тверской области. Сейчас воспитывает двоих сыновей. Мальчикам шесть и тринадцать лет. Работает она в детсаду №18.

«Изо дня в день я спешу на работу, вижу улыбки детей, их радость в глазах при встрече, чувствую удовлетворение от того, что они усвоили что-то новое, и без этого уже, наверное, не смогу жить!» - поделилась воспитатель.

В рамках программы соципотеки Елена смогла купить квартиру в новом доме – с большой лоджией, ремонтом и необходимой сантехникой. Жилье расположено возле работы и возле школы, где учатся сыновья Елена.

Реализация программы соципотеки ведется в Подмосковье с 2016 года по инициативе губернатора. Подробная информация об условиях участия в ней представлена на сайте министерства.

Ранее глава региона Андрей Воробьев поблагодарил воспитателей области за их работу.