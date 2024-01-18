Возбудился в состоянии психоза: психолог объяснила, что случилось с умершим в Подмосковье шизофреником-Зеленским

В подмосковной Балашихе 21-летний больной шизофренией по фамилии Зеленский был найден мертвым на козырьке подъезда. Характер травм позволил предположить, что парень покончил с собой.

Как сообщает SHOT, Зеленский жил с мамой. Вечером он полтора часа смотрел видео в интернете, а потом вдруг начал кричать и бегать, пытался забраться в шахту лифта. Погибший состоял на учете в ПНД, последний интенсивный курс лечения он проходил с ноября по декабрь 2023 года.

Клинический психолог и кандидат медицинских наук Хельга Эдельштейн рассказала нам, почему поведение молодого человека могло вдруг измениться.

«Большой риск для пациентов с шизофренией — это развитие острого психоза, то есть состояния, при котором у больного внезапно появляются галлюцинации и бред. В состоянии психоза пациенты возбудимы, у них увеличиваются риски суицидального и антисоциального поведения», — сообщила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

При развитии психоза, подчеркнула медик, необходима срочная медицинская помощь психиатрической бригады. Зачастую пациенты представляют опасность для себя и окружающих.

«Регулярный прием лекарственных препаратов при шизофрении снижает риски развития психоза, но не предотвращает их полностью. Прогнозировать такую ситуацию практически невозможно, что в итоге приводит к трагедиям», — предупредила Эдельштейн.

Напоминаем, что в случае обнаружения у ваших близких симптомов психического расстройства, необходимо обратиться к специалисту.

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