Готовился к разводу: что экс-кандидат в мэры Красногорска украл из секс-шопа на полмиллиона рублей

Экс-кандидат в мэры подмосковного Красногорска Валерий Немировский украл из секс-шопа товаров на 600 тысяч рублей. Мужчина дважды обворовал магазин, а потом сам обратился в полицию.

Как сообщает РИАМО, Немировский находится в стадии развода с супругой. Одно из заседаний по этому вопросу прошло на днях. Юрист Алла Георгиева рассказала нам о вероятных последствиях и возможных причинах поступка Немировского.

«Трудно сказать, чем руководствовался подозреваемый. Возможно, это результат стресса. Не думаю, что все игрушки могли быть им применены, уж очень большое количество украдено. Ну или настолько разнообразна его жизнь, что хотелось перепробовать все. В любом случае, на подобный поступок толкают эмоции», — выразила свое мнение собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Она добавила, что если мужчина хотел таким образом «затормозить» развод, то совершил ошибку. По гражданско-процессуальному законодательству, судебное заседание о расторжении брака можно проводить и в отсутствие ответчика. А значит, даже задержание из-за кражи не станет помехой для завершения бракоразводного процесса.

В то же время, проблем Немировский себе все-таки нажил.

«Если товар был похищен, не оплачен, и будет возбуждено уголовное дело, так как мелкой кражей это назвать нельзя, то виновного ждет наказание: от штрафа, размер которого будет зависеть от части статьи УК РФ, до лишения свободы. Максимальный срок заключения также будет зависеть от части уголовной статьи», — уточнила Георгиева.

Ранее мы сообщали, накажут ли водителя, вытолкавшего Наталью Штурм из своей машины.