Возгорание в отделении ВТБ в Путилкове ликвидирован до приезда спасателей

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Красногорск ]

В субботу, 7 марта, в отделении банка ВТБ в поселке Путилково в округе Красногорск произошло возгорание. На место выезжали экстренные службы.

Очаг возник внутри помещения, однако масштаб распространения огня оказался незначительным: все удалось потушить еще до прибытия пожарных расчетов. По официальной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Предполагаемого нарушителя задержали.