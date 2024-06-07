Вожатые студенческих отрядов Подмосковья начали свою работу в детских лагерях

Подмосковные студенческие педагогические отряды начали свою работу в детских оздоровительных лагерях России, там они будут вожатыми, организаторами культурного досуга, тренерами по плаванию и руководителями кружков. Об этом сообщает Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области.

«Педагогическое направление — самое многочисленное среди наших студенческих отрядов. В нем трудятся порядка 1,2 тысячи человек. Ребята помогают организовать летний детский отдых в лагерях Подмосковья Краснодарского края, Крыма и Владивостока», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Перед началом работы все ребята прошли Школу вожатых, где узнали о нормативно-правовых основах деятельности педагогов, профессиональной этике, детской психологии, правилах безопасности и не только. После этого студенты проходили несколько уровней отбора, а некоторые из них — вошли в состав Всероссийских педагогических отрядов. Руководитель студенческих отрядов региона Павел Ковалев добавил, что вожатых обучают на высшем уровне. Напомним, что движение студенческих отрядов в регионе начало свою работу в 2020 году, за все время его численность превысила пять тысяч человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.