Возведение одной из самых больших школ в Подмосковье продолжается в Лобне

На сегодняшний готовность большой современной школы в микрорайоне Катюшки подмосковной Лобни составляет уже двадцать пять процентов, передает пресс-служба регионального Министерства стройкомплекса.

Напоминаем, что строительство школы ведется в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Ее открытие позволит снизить нагрузка на действующие образовательные учреждения. В работах задействовано более ста восьмидесяти рабочих и семь единиц техники.

Согласно проектной документации, в четырехэтажном здании общей площадью более тридцати тысяч квадратных метров, расположат блок начальной школы на 800 ребят, а также основную и старшую школы на 1,4 тысячи учеников.

Ранее губернатор Подмосковья сообщил, что более шестидесяти школ региона откроют свои двери после капремонта к 1 сентября.