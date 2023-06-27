Губернатор Подмосковья: более 60 школ региона откроются после капремонта к 1 сентября

В Подмосковье продолжается программа по капитальному ремонту школ. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

В настоящее время в работе находится свыше шестидесяти объектов, подчеркнул глава Московской области. Все они будут открыты к 1 сентября.

Сегодня Андрей Воробьев посетил детский оздоровительный лагерь «Литвиново», где отдыхают дети участников спецоперации. Губернатор проверил условия проживания ребят и пообщался с ними.

«Пока был в «Литвиново», ко мне подходили ребята — кто-то задавал вопросы, кто-то просто поговорить. Степа из Волоколамска поблагодарил за капремонт в Сычевской школе. Мы ее открыли в сентябре прошлого года», — написал Воробьев.

Также сегодня губернатор проверил ход ремонтных работ в здании СОШ № 1 в Веере. Капремонт в образовательном учреждении, который проходит в рамках программы «Модернизация школьных систем образования», завершится к 1 сентября.