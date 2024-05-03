Врач Чудаков предупредил россиян об обострении заболеваний после майских праздников

Семейный врач Сергей Чудаков напомнил россиянам, что за особо бурные майские праздники можно расплатиться здоровьем. Об этом он рассказал RT .

По словам врача, часто после майских праздников люди сталкиваются с проблемами с ЖКТ, с сердечно-сосудистыми обострениями и травмами. Эти три категории самые распространенные из-за обилия тяжелой пищи, частых выездов на природу, алкоголя и физической активности.

«С проблемами с ЖКТ могут столкнуться люди, у которых есть нарушения оттока желчи, камни в желчном пузыре или склонность к спазму желчевыводящих путей. Большое количество жирного мяса, особенно в сочетании с тяжелым гарниром в виде картошки или макарон, запиваемое большим количеством алкоголя, нарушает работу ЖКТ и плохо сказывается на самочувствии», — предупредил эксперт.

Также можно получить ожоги при длительном пребывании на улице, особенно, если кожа не защищена солнцезащитным кремом. Ушибы и травмы можно получить при активном отдыхе, катаясь на самокатах или других ручных транспортах.

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