Страдают от боли, путают время: врач предупредил о неожиданных последствиях алкоголизма

В Подмосковье в связи с празднованием Дня Победы ввели частичный запрет на продажу алкоголя. Это поможет не только провести выходные спокойно, но и избежать серьезных проблем со здоровьем. Ведь увлечение спиртным может привести к таким последствиям, о которых многие даже не догадываются. О них нам рассказал врач-нарколог Тимур Мамедов.

Одно из таких малоизвестных осложнений – полинейропатия. Болезнь выводит из строя нервные волокна, находящиеся за пределами головного и спинного мозга. Это влияет на работу самых разных органов.

«Некоторые думают, что полинейропатия – это только боли и онемение конечностей. На самом деле, это еще и проблемы с пищеварением, мочеиспусканием и импотенцией», – объяснил нарколог.

Еще одна неожиданная проблема, вызванная алкоголем – синдром Корсакова. Патология названа в честь отечественного психиатра Сергея Корсакова, который наблюдал за странными пациентами: они терялись во времени и не могли запомнить что-либо.

«Корсаков трактовал данное расстройство как последствие алкоголизма. С годами стало ясно, что к развитию подобного синдрома могут привести и другие причины, но все же не так часто, как алкоголизм. Этому заболеванию сопутствует и нейропатия», – уточнил Мамедов.

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