Врач-диетолог Залетова посоветовала съедать 1-2 яблока в день

Врач-диетолог Татьяна Залетова в беседе с сайтом aif.ru рассказала, почему в рационе человека каждый день должны быть яблоки.

Специалист рекомендует есть каждый день разные сорта яблок. В них богатое содержание пектина, полифенолов и клетчатки. Все это помогает улучшить состояние микрофлоры кишечника, а также усилить борьбу организма с высвобождением большого количества свободных радикалов. То есть, яблоки помогают антиоксидантной системе организма.

Цвет кожуры яблока указывает на конкретные полифенолы, а чем темнее фрукт, тем он богаче этим элементом и железом. Есть яблоки удобно также с точки зрения диеты: продукт не калорийный и полезный.

Однако врач отметила, что людям с проблемами ЖКТ злоупотреблять яблоками не стоит. Таким желательно есть фрукты в запеченном виде.

Залетова отметила, что рекомендуемая доза яблок: 1-2 плода в сутки.

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