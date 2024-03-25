Диетолог Круглова посоветала средиземноморскую диету для улучшения работы мозга

Не существует продукта, который улучшит работу мозга. Однако его когнитивные функции можно поддержать правильным питанием. Об этом в беседе с RuNews24 рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.

От продуктов организм получает разные микроэлементы и витамины, которые в том числе поступают и мозгу. Некоторые системы питания помогают ему лучше функционировать, находиться в тонусе и обрабатывать задачи. Одна из самых эффективных — средиземноморская диета.

«Важно, чтобы в рационе присутствовали темно-зеленые овощи и листовая зелень. Также мы выделяем ягоды, которые должны быть регулярно в питании. Особенно если это ягоды с темным окрашиванием, например, черника, брусника и клюква», — рекомендует специалист.

Углеводы также важны для мозга. Однако врач уточняет, что речь не про мучную продукцию. Стоит обратить внимание на гречку, рис, цельнозерновой хлеб.

Рыба в рационе также важна из-за омега-3 жирных кислот. Как раз она обычно присутствует в средиземноморской диете. Там же обилие овощей, орехи и растительные масла.

Отметим, что диету стоит подбирать вместе с врачом, который учтет особенности здоровья, болезни, а также индивидуальную непереносимость продуктов.

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