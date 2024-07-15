Врач Солнцева заявила о пользе средиземноморской диеты при проблемах со сном
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Терапевт-диетолог Татьяна Солнцева рассказала «Газете.ру», что она известная диета способствует нормализации сна, а также улучшает общее состояние организма за счет полезных веществ.
Средиземноморское питание предполагает минимальное количество простых углеводов и большое количество растительных продуктов, рыбы и морепродуктов, исключение сладкого, красного мяса и жареных блюд. Также не приветствуются колбасы и сосиски.
Как отметила врач, такая диета помогает улучшить сон благодаря минералам, витаминам и других составляющим, которые влияют на нервную систему. Она успокаивается, делая возможным быстрый и здоровый сон.
«Это калий, кальций, магний, медь, цинк, хром и другие. Кроме того, средиземноморская диета также хорошо влияет на метаболизм и липидный обмен», – рассказала специалист.
Солнцева дала еще советы, которые помогут восстановить сон:
- Легкий ужин.
- Отказ от кофеиновых напитков за 5 часов до сна.
- Активность (зал, зарядка, прогулки).
- Исключение жирного и острого, вызывающего изжогу.
- Включение в еду больше белка и клетчатки.
Если следовать этим советам и постараться включить их в свой образ жизни, то со временем засыпать станет легче.
Ранее сообщалось, что врач Королева назвала альтернативу молочным продуктам с богатым содержанием кальция.