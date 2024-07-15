Врач Солнцева заявила о пользе средиземноморской диеты при проблемах со сном

Терапевт-диетолог Татьяна Солнцева рассказала «Газете.ру» , что она известная диета способствует нормализации сна, а также улучшает общее состояние организма за счет полезных веществ.

Средиземноморское питание предполагает минимальное количество простых углеводов и большое количество растительных продуктов, рыбы и морепродуктов, исключение сладкого, красного мяса и жареных блюд. Также не приветствуются колбасы и сосиски.

Как отметила врач, такая диета помогает улучшить сон благодаря минералам, витаминам и других составляющим, которые влияют на нервную систему. Она успокаивается, делая возможным быстрый и здоровый сон.

«Это калий, кальций, магний, медь, цинк, хром и другие. Кроме того, средиземноморская диета также хорошо влияет на метаболизм и липидный обмен», – рассказала специалист.

Солнцева дала еще советы, которые помогут восстановить сон:

Легкий ужин.

Отказ от кофеиновых напитков за 5 часов до сна.

Активность (зал, зарядка, прогулки).

Исключение жирного и острого, вызывающего изжогу.

Включение в еду больше белка и клетчатки.

Если следовать этим советам и постараться включить их в свой образ жизни, то со временем засыпать станет легче.

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