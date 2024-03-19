Врач Хаустова посоветовала изменить рацион для борьбы с облысением

Врач-дерматовенеролог Софья Хаустова в беседе с RuNews24.ru рассказала, что потеря волос чаще связана с дефицитом питательных элементов и витаминов, львиную долю которых нужно получать из продуктов питания. Именно по этой причине бороться с выпадением волос лучше через подбор правильной диеты.

Как напомнила врач, витамины можно принимать отдельно дополнительно вкупе с улучшением питания. Важно получать достаточно калция, железа, йода, селена, фосфора и цинка, чтобы не столкнуться с выпадением волос. Среди витаминов нужно насыщать оргазнизм A, D, E, C, а также биотином и фолиевой кислотой. Хаустова советовала запомнить несколько рекомендаций.

«Каждый день необходимо выпивать не менее 1,5 литра воды. Любое дополнительное питье воды приветствуется. Наряду с питьевой терапией следует свести к минимуму или исключить из рациона употребление продуктов с высоким содержанием сахара», — посоветовала Хаустова.

В рационе обязательно должны быть яйца, ягоды, шпинат, батат, нежирное мясо, орехи, авокадо и фасоль. Все это помогает насытиться железом, белком и биотином. Последний участвует в формировании кератина — одного из важнейших компонентов для здоровья волос. Ягоды помогают улучшить выработку коллагена, что влияет на красоту не только волос, но и кожи.

Цинк и марганец помогут в случае, если волосы становятся сухими и ломкими. Обычно его принимают отдельно дополнительно.

«В организм должно поступать 10–15 мг цинка, 5–10 мг марганца и 35–60 г хрома», — уточнила эксперт.

Цинк можно найти в таких продуктах питания как фасоль, пшеница, тыквенные семечки, курица, говядина. Хром в тунце, мяте, свекле, а марганец - в гречке, отрубях и чернике.

Однако следует помнить, что изменение образа жизни и рациона, а также прием таблеток и БАДов, требуют консультации специалиста.

Ранее сообщалось, что врачи рассказали о мерах поддержки организма в весенний сезон.