Подмосковные врачи рассказали, как поддержать организм весной

Терапевт Домодедовской больницы Юлия Капустянская рассказала, как поддержать организм весной и помочь ему восстановиться после долгой зимы. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Московской области.

Медик отметила важность здорового рациона. По словам Капустянской, питание должно быть разнообразным, чтобы организм получал все необходимые витамины и минералы, жиры, углеводы и белки.

«Пейте морсы, компоты, ешьте овощи и фрукты, а также мясо и рыбу, молочные продукты. Категорически не рекомендуется в весенний период придерживаться каких-либо диет», - подчеркнула терапевт.

Она напомнила, что много кальция содержится в молочных продуктах и сухофруктах, железа — в мясе, печени и гречке, йода — в морепродуктах, магния — в бананах и картофеле, цинка — в рыбе, сыре и говядине.