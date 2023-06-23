Врач Хухрев рассказал об инфекциях, которыми можно заразиться на даче
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Врач-терапевт Алексей Хухрев предупредил россиян о рисках подхватить различные инфекции, находясь на даче.
Он рассказал, что обработка грядок и клумб может стать причиной контакта с рядом инфекций, которые передаются через почву. По словам врача, в земле находятся споры столбняка, а если на вашем участке гуляют уличные коты, можно заразиться и токсоплазмозом.
Врач посоветовал соблюдать меры безопасности во избежание заражений. Работать в огороде только в перчатках, мыть руки и не трогать лицо грязными руками.
Он напомнил, что за городом растет вероятность встретить животное с бешенством. Переносить его могут собаки, лисы, белки и ежики.
«Если они приходят на участок и не боятся вас, нужно быть осторожными», — предупреждает Хухрев.
Врач напоминает: в случае заражения необходима срочная вакцинация. Курс состоит из 6 инъекций. Иногда количество уколов может быть меньше.
Напоследок врач напомнил о вероятности укуса клеща. Клещи могут разносить энцефалит и боррелиоз. Хухрев советует обратиться к врачу при наличии признаков перечисленных заболеваний.