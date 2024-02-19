Врач из Королева уже отметил новоселье благодаря программе «Социальная ипотека»

Владимир Стрельников, являющийся врачом функциональной диагностики ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского», смог приобрести собственное жилье благодаря участию в программе «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Отмечается, что Владимир медициной увлекся еще в школе — повлиял пример знакомых врачей. Закончив ВУЗ, он сразу же начал работать по специальности.

«В Россию из Казахстана я переехал в 2014 году. Сначала жил в Твери. Потом мне представился выбор устроиться в больницы Москвы или области. Я выбрал область, потому что слышал о „Социальной ипотеке“. У нас с супругой подрастают две дочки, поэтому квартиру искали не меньше двухкомнатной. Второе важное условие — близость к школам. И удобная транспортная доступность в столицу на работу в МОНИКИ», — рассказывает он.

Примечательно, что подходящий вариант нашелся в Королеве, где семья уже отметила новоселье.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что благодаря поддержке президента РФ Московская область стала лидером по строительству и обновлению школ.