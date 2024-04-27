Врач из Саранска готовится к новоселью в подмосковном Долгопрудном

Елена Костяева, работающая участковым терапевтом, переехала работать в Подмосковье из Саранска и теперь благодаря участию в программе «Социальная ипотека» готовится к новоселью. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Примечательно, что Елена устроилась участковым терапевтом в Долгопрудном сразу после окончания МГУ им. Н. П. Огарева в ее родном городе, а сейчас ее общий рабочий стаж составляет семь лет. Примечательно, что у женщины с самого детства у был интерес к профессии врача.

Первое время Елена с мужем и сынишкой жили в квартире, предоставленной городом по коммерческому найму. Затем руководство больницы предложило ей участвовать в региональной программе улучшения жилищных условий.

Отмечается, что изначально они планировали купить двушку, но по сертификату в итоге смогли купить просторную трешку. Квартиру выбрали на этапе строительства, теперь ждут сдачи дома.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что шестнадцать внебюджетных объектов здравоохранения сдадут в Подмосковье в этом году.