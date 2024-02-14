Врач Казакова посоветовала беременным ограничить потребление соли и не есть «за двоих»

Акушер-гинеколог Дарья Казакова в беседе с «Газетой.ру» рассказала о рационе для беременных. Врач перечислила нежелательные продукты в ответственный для женщины период.

В первую очередь Казакова опровергла утверждение, что беременная женщина должна есть «за двоих». По словам врача, в положении действительно нужно увеличить суточный калораж, однако это нельзя назвать настолько усиленным. Все это рассчитывает лечащий врач, который учитывает вес, массу тела, параметры пациентки до беременности и другие факторы.

Во-вторых, врач напомнила, что женщинам на протяжении всех сроков нужно следить за работой ЖКТ и помогать его работе питанием. Например, включив в рацион клетчатку и больше воды.

«Во время беременности стоит ограничить потребление поваренной соли. Особенно это касается беременных с чрезмерной прибавкой веса, склонных к отекам, заболеваниям сердечно-сосудистой системы, артериальной гипертензией», — добавила специалист.

Врач не рекомендовала беременным увлекаться термически не обработанными продуктами, кофе, острыми специями, тортами с кремом, фастфуд. Желательно увеличить в рационе количество продуктов с кальцием (сыр, творог, молоко) и полиненасыщенными жирными кислотами (лосось, форель, шпинат, морепродукты, орехи).

Однако стоит помнить, что изменение рациона и следование определенной диеты требуют консультации своего лечащего врача.

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