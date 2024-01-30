Диетолог Дианова перечислила способы правильного отказа от сахара

После отказа от употребления сахара человек снизит риски развития сахарного диабета и инсулинорезистентности, а также улучшит тонус и свежесть своей кожи. По словам врача-диетолога Нурии Диановой, при этом вместо полного отказа от употребления сахара человеку сначала нужно изучить собственные пищевые привычки и уменьшить объем потребляемого сахара и в чистом виде, и в составе полуфабрикатов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она добавила, что конфеты и шоколад к чаю можно заменить на сладости натурального происхождения.

По мнению медика, при этом важно понимать, какой объем сахара съедается и выпивается вместе с продуктами вроде подслащенных йогуртов, различных соусов и алкогольных напитков.

Она отметила, что снижение потребления сахара даже в течение месяца может привести к изменению вкусового восприятия человека, а также может улучшить здоровье и внешний вид человека.