Врач-косметолог Нагибина дала советы по борьбе с высыпаниями на теле летом

Врач-косметолог Елена Нагибина в беседе с gazetametro.ru рассказала, почему прыщи появляются на теле и как с ними бороться.

Сыпь на теле может появиться по многим причинам, и не все из них безобидны. Иногда появление прыщей провоцирует ткань, жара и внутренние процессы, то есть, обострения определенных заболеваний. Это также может являться признаком токсикодермии — состояния, при котором на коже появляется сыпь и дискомфорт из-за длительного приема антибактериальных препаратов. В этом случае заниматься самолечением бессмысленно и опасно: лучше получить консультацию специалиста.

С приходом тепла кожа может также страдать от влажности. Здесь в борьбу с высыпаниями вступает элементарная гигиена. Важно принимать душ два раза в день и использовать средства против пота.

«Дополнительно необходимо использовать кремы с подсушивающим составом, в которых есть цинк, салициловая кислота. Если же кожа сохнет, то появляются чешуйки, трещинки, что тоже может приводить к зуду, к расчесыванию. После этого может присоединяться вторичная инфекция — и все это в совокупности может превращаться в определенный вид дерматита. Здесь надо начинать с увлажняющих средств для кожи, которые содержат в составе церамиды и препараты, улучшающие качество липидной мантии», — отметила врач.

Специалист рекомендует проверить здоровье у врачей, так как высыпания на теле — это часто тревожный звоночек о том, что внутри происходят какие-то болезненные процессы. Внутреннее здоровье, соблюдение гигиены и правильный домашний уход позволят коже оставаться чистой.

Отметим, что с приходом лета также негативно на состоянии кожи отражаются слишком плотные ткани и фасоны. По этой причине не рекомендуют носить тесные джинсы и непродуваемые майки.

Ранее сообщалось, что крем для лица может представлять опасность для здоровья и красоты кожи.