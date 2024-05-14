«Гной и воспаление»: врач предупредила об опасности крема для лица

Иногда крем для лица может принести больше вреда, чем пользы. Увы, опасными могут быть и качественные средства, если их неправильно хранить. Об этом предупредила врач-дерматолог и косметолог Татьяна Баллирано.

Она подтвердила, что удобнее всего хранить крем в банке, но нужно учитывать несколько важных деталей.

«Не зря в наборе вместе с кремом часто есть ложечки или палочки для его использования. Дело в том, что даже при тщательном мытье рук полностью удалить с пальцев бактерии невозможно — если, конечно, не добавить антисептическое мыло или хлорку. Поэтому некоторые бактерии все равно попадают в баночку и размножаются там», — уточнила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Этот процесс несет несколько опасностей, пояснила Баллирано. А самое главное – из-за бактерий крем быстрее портится, ведь нарушается его химический состав.

Также косметолог напомнила, что сейчас в ходу так называемые «эко-крема» — натуральные средства на основе настоящих масел с минимальным количеством консервантов. Такая косметика заведомо очень чувствительна к внешнему воздействию. Когда банку просто открывают, в нее уже попадает воздух, что ведет к окислению некоторых компонентов и изменению их структуры.

«Что уж говорить о бактериях с пальцев! Кроме того, мы не всегда полностью высушиваем руки, поэтому в баночку может попадать влага. Вода как раз способствует распространению бактерий и снижает эффективность крема. Поэтому мы можем не только не получить желаемого результата от использования крема, но и столкнуться с воспалением и нагноением», — подытожила косметолог.

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