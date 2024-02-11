Врач Макари подтвердил признаки прогрессирующей деменции у Байдена

Со слов медика, снижение когнитивных способностей у президента США происходит прямо на глазах, сказал Макари в интервью телеканалу Fox News.

«Очень заметна разница между тем, как он работает сегодня, по сравнению, скажем, с пятью годами назад. И это действительно печально», — констатировал он.

В продолжение темы хирург добавил, при нынешней динамике развития заболевания маловероятно, что у Байдена сможет наступить стабилизация, исходя из того, что у главы Белого дома очевидная возрастная деменция.

Ранее мы писали, что американцы больше не видят в Байдене президента США.