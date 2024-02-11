Врач Макари подтвердил признаки прогрессирующей деменции у Байдена
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У действующего главы американской администрации Джо Байдена наблюдаются вполне определенные признаки прогрессирующей возрастной деменции. Такой диагноз дал хирург, профессор университета Джона Хопкинса Марти Макари.
Со слов медика, снижение когнитивных способностей у президента США происходит прямо на глазах, сказал Макари в интервью телеканалу Fox News.
«Очень заметна разница между тем, как он работает сегодня, по сравнению, скажем, с пятью годами назад. И это действительно печально», — констатировал он.
В продолжение темы хирург добавил, при нынешней динамике развития заболевания маловероятно, что у Байдена сможет наступить стабилизация, исходя из того, что у главы Белого дома очевидная возрастная деменция.
Ранее мы писали, что американцы больше не видят в Байдене президента США.