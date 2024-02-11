WSJ: американцы больше не видят в Байдене президента США

Джо Байден, по сути, больше не является для рядовых американцев президентом США, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на ряд ключевых факторов.

Как поясняют журналисты издания, возраст политика является не главной составляющей неприятия избирателей. Большинство граждан США уверены, нынешний глава Белого дома совершенно не справляется со своими обязанностями. Да и вообще, он уже не фигура госдеятеля мирового масштаба.

«Ошибки Байдена негативно сказались на его имидже в глазах простых американцев, так как он не производит впечатление сильного лидера», — приводится в материале издания.

К слову, накануне член палаты представителей США Ронни Джексон, являвшийся ранее личным врачом Барака Обамы и Дональда Трампа, заявил, что нынешнему главе Белого дома Джо Байдену, прежде чем участвовать в президентских выборах, необходимо пройти комплекс специальных тестов на здравомыслие.