Врач Мелехин рассказал про признаки начинающейся деменции

Клинический психолог высшей квалификационной категории и сомнолог Алексей Мелехин рассказал сайту aif.ru про признаки, которые могут указывать на развитие деменции.

Распад ориентировочных процессов и в собственной личности сопровождается поначалу не слишком очевидными сигналами. Человек может постепенно забывать как пользоваться карточкой, деньгами, куда прикладывать пластик для оплаты или не суметь посчитать скоромную сумму. Поначалу такие ситуации будут не постоянными, но со временем повторений будет больше. Человек чаще теряется в пространстве и пытается что-то вспомнить.

Однако насторожить должно не только изменение памяти, считает врач. По его словам, частые проявления раздражительности, нарушения сна, потеря координации, плохое ориентирование, детская странная дурашливость и растерянность могут говорить о развитии болезней. Это может быть сосудистая деменция, болезнь Альцгеймера или нейродегенеративное расстройство.

При любых подозрениях лучше обращаться в больницу, пройти тестирование и обследования. Чем раньше начнется лечение, тем дольше человек сможет сохранять ясный ум.

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