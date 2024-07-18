Врач-онколог Олькин: ЗОЖ может защитить от рака на 80-90%

Изменение образа жизни на более здоровый может предотвратить развитие тяжелых заболеваний, в том числе и онкологических. Врач-онколог Дмитрий Олькин в беседе с KP.RU объяснил, как это работает.

Как пояснил врач, ЗОЖ не гарантирует защиту от рака, но чинит поломки организма, которые являются пусковым крючком для развития опухолей. Здоровый образ жизни предполагает отказ от пагубных привычек, физическую активность, правильное питание, соблюдение питьевого режима, сна, снижение стресса и прохождение обследований. Во многом сидячий образ жизни и плохое питание приводят к ожирению, который и является злом для организма, одним из главных провокаторов болезней.

«Дело в том, что «поломки» возникают у нас в организме постоянно. Но если человек ведет здоровый образ жизни, гораздо выше шансы, что иммунная система вовремя заметит дефекты. И уничтожит единичные злокачественные клетки, не дав им запустить развитие опухоли», — объяснил врач.

Рак молочной железы может возникать из-за колебаний гормона, особенно уровня тестостерона. Вакцинация от ВПЧ может снизить риски онкологии в пожилом возрасте, однако при незапущенном образе жизни. Согласно исследованиям, ЗОЖ может защитить от развития онкологии на 80-90%.

Ранее сообщалось, что врач Минкина предостерегла людей с первым фототипом кожи от солнечных ванн.