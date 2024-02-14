Врач Москвичева связала снижение риска развития болезни Альцгеймера со спортом

Некоторые полезные привычки помогают снизить риск развития многих болезней, включая Альцгеймер. По словам Москвичевой, в первую очередь нужно почаще обследоваться и не игнорировать рекомендации врача при хронических заболеваниях. Особенно специалист рекомендует быть внимательнее к здоровью людям с сахарным диабетом, проблемами с сердцем и сосудами, давлением, а также избытком липидов в крови.

Важно контролировать свой рацион питания, включая больше продуктов с омега–3 жирными кислотами и витаминами. Но главное: посвящать время физической нагрузке и отказаться от вредных привычек. Необязательно выбирать активность, где нужно работать на износ: можно ограничиться зарядкой, плаванием, занятиями в зале, бегом или скандинавской ходьбой. Это поможет снизить риск развития Альцгеймера.

Также не следует останавливаться в обучении: нужно постоянно давать мозгу новые задачи, чтобы он тренировался и оставался в тонусе. Можно читать, учить стихи, решать примеры, изучать языки и многое другое.

По данным ВОЗ в 2015 году болезнь Альцгеймера и разная форма деменции были у 47,5 млн человек. При отсутствии должных мер и изменения образа жизни к 2030 году это число вырастет до 82 млн человек.

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