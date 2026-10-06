Онищенко объяснил, чем опасны новые штаммы гриппа

Новые штаммы гриппа в первую очередь опасны тем, что иммунитет, который россияне получили после болезни в прошлом эпидемиологическом сезоне, может оказаться недостаточно эффективным против них. Об этом ТАСС рассказал эпидемиолог, академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По словам специалиста, главное отличие новых вариантов вируса заключается именно в их способности обходить уже сформировавшуюся иммунную защиту. Поэтому перенесенный ранее грипп не гарантирует, что человек будет защищен от новых штаммов.

Онищенко также отметил, что грипп остается одной из наиболее опасных инфекций. По его словам, заболевание затрагивает большое количество людей и может наносить серьезный ущерб здоровью, а последствия эпидемий отражаются и на экономике.

Ранее директор НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов сообщил о появлении в стране новых штаммов вируса, к которым у населения пока нет достаточного иммунитета.

При этом состав вакцины от гриппа в России на 2026 год был обновлен. Как отметил Онищенко, в препарат заменили сразу три компонента. По его словам, нынешняя вакцина учитывает появление новых вариантов вируса и эффективна против них.

Ранее сообщалось, что более 6 млн россиян состоят на учете с сахарным диабетом.