Врач Минкина предостерегла людей с первым фототипом кожи от солнечных ванн

Врач-дерматовенеролог Оксана Минкина в беседе с сайтом aif.ru рассказала, что кожа делится на сухую, жирную, комбинированную и нормальную, а также имеет категории по фототипу. Летом особенно важно знать свои показатели, чтобы не получить солнечный ожог.

Фототип определяет цвет и степень чувствительности кожи к воздействию солнечных лучей. Как правило, чем кожа и глаза светлее, тем больше вероятность получить не красивый загар, а ожоги. Люди с самым первым фототипом как раз находятся в зоне риска.

«Дерматологи, чтобы оценить потенциальный риск фотоповреждений кожи, используют шкалу Фитцпатрика, где обладатели самой бледной, почти молочно-белой кожи, светлых глаз и светлых или, например, рыжих волос — это люди с первым фототипом кожи. Этим людям нужна максимальная фотозащита и правильный подбор одежды и головных уборов, обязательно ношение фотозащитных очков», — поясняет врач.

Осторожность важно проявлять также людям со вторым и третьим фототипом. Они обычно загорают через этап обгорания, могут получить ультрафиолет-опосредованные новообразования. Часто у них появляются веснушки, но в при переборе с солнечными ваннами случаются даже опухоли.

Обладатели пятого (азиатского) и шестого (афроамериканского) типов кожи тоже нуждаются в защите от солнца, но для них разработаны SPF-средства с меньшим индексом защиты, больше направленного на увлажнение.

Ранее сообщалось, что дерматолог Ляшенко рассказала про индекс ультрафиолета и пик солнечной опасности.