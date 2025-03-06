Врач оценил шансы Емельяненко вернуться в ММА после операции
Невролог Хорошев: после операции на спине Емельяненко не сможет даже прыгнуть
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Врач-невролог Павел Хорошев объяснил в беседе с Инфо24, почему российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко не сможет вернуться на ринг после операции на позвоночнике.
Емельяненко заявил, что межпозвоночная грыжа «придавила спинной мозг» и он не может ходить. Отталкиваясь от этих слов бойца, врач Хорошев посчитал, что на карьере спортсмена можно ставить крест. По словам специалиста, раз 43-летний боец уже не может двигаться, то имеет место повреждение спинно-мозговых волокон.
«Понимаете, он не сможет даже на детском батуте прыгнуть, потому что в этом случае тоже произойдет травма, снова образуется грыжа и произойдет смещение, и снова потребуется операция», — пояснил Павел Хорошев.
Напомним, что 5 марта Александр Емельяненко отказался от реванша с Артемом Тарасовым из-за травмы. Бойцы должны были встретиться 29 марта в Минске в рамках турнира «Осьминог-5».
У Александра Емельяненко 29 побед, девять поражений и одна ничья. Эксперты из области медицины полагают, что на этом счетчик может остановиться из-за перенесенной травмы и операции.
Ранее сам спортсмен рассказал о своем состоянии из-за травмы.