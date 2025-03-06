Врач оценил шансы Емельяненко вернуться в ММА после операции

Врач-невролог Павел Хорошев объяснил в беседе с Инфо24 , почему российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко не сможет вернуться на ринг после операции на позвоночнике.

Емельяненко заявил, что межпозвоночная грыжа «придавила спинной мозг» и он не может ходить. Отталкиваясь от этих слов бойца, врач Хорошев посчитал, что на карьере спортсмена можно ставить крест. По словам специалиста, раз 43-летний боец уже не может двигаться, то имеет место повреждение спинно-мозговых волокон.

«Понимаете, он не сможет даже на детском батуте прыгнуть, потому что в этом случае тоже произойдет травма, снова образуется грыжа и произойдет смещение, и снова потребуется операция», — пояснил Павел Хорошев.

Напомним, что 5 марта Александр Емельяненко отказался от реванша с Артемом Тарасовым из-за травмы. Бойцы должны были встретиться 29 марта в Минске в рамках турнира «Осьминог-5».

У Александра Емельяненко 29 побед, девять поражений и одна ничья. Эксперты из области медицины полагают, что на этом счетчик может остановиться из-за перенесенной травмы и операции.

Ранее сам спортсмен рассказал о своем состоянии из-за травмы.