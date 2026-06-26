Врач предупредила дачников: баня сразу после грядок опасна для сердца

После долгого дня на огороде так и тянет в жаркую парную — снять усталость и прогреть мышцы. Однако врачи настаивают: это одна из самых опасных привычек дачников. Заведующая Центром общественного здоровья Химкинской больницы Ольга Чиркова в беседе с REGIONS объяснила, почему поход в баню сразу после физической работы может привести к инфаркту, инсульту или обмороку, и как правильно подготовить организм к оздоровительной процедуре.

Для многих садоводов и огородников баня после трудового дня — это почти ритуал. Расслабиться, пропарить кости, забыть о лопате и тяпке. Но с медицинской точки зрения такой подход — чистой воды самообман, причем рискованный. Организм после интенсивной работы на участке находится в состоянии стресса: потеря жидкости, утомление мышц, повышенная нагрузка на сердце и сосуды. В этот момент кровь становится гуще, а сердечная мышца работает на пределе.

И тут человек заходит в горячую парилку. Влажный или сухой жар моментально расширяет сосуды, учащает пульс и снижает так называемую преднагрузку на сердце. В сочетании с дегидратацией и усталостью это может стать критическим триггером. Как пояснила Ольга Чиркова, именно в такой ситуации чаще всего случаются обмороки, а у людей с латентной ишемией или недиагностированными проблемами с сосудами — инсульты и инфаркты.

Избежать трагедии можно, если следовать простому алгоритму. После завершения всех дел на грядках не стоит сразу бежать в предбанник. Врач рекомендует выдержать паузу: выпить воды, восстановить водный баланс, принять прохладный душ и просто отдохнуть минимум полчаса — а лучше час. Только после этого организм будет готов к перепаду температур без вреда для здоровья. Отдельное предостережение касается тех, у кого уже есть заболевания сердечно-сосудистой системы: им баня показана только после консультации с кардиологом, а в некоторых случаях — строго противопоказана. Ну и, разумеется, горячие напитки во время парной лучше отставить в сторону — алкоголь под жаром усиливает все риски многократно.