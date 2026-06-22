Врач-психиатр назвал два вида рыбы, которые помогут избежать «эмоциональной ломки» после отпуска

Возвращение из отпуска для многих россиян оборачивается настоящим эмоциональным ударом. Врач-психиатр, преподаватель кафедры психиатрии и медицинской психологии РУДН Владимир Соколов в беседе с REGIONS объяснил, почему это происходит и как смягчить переход к рабочим будням с помощью простых изменений в рационе.

По словам специалиста, состояние, которое он назвал «синдромом отмены позитива», возникает из-за резкого контраста между отпускной эйфорией и рутиной. Во время отдыха мозг вырабатывает повышенное количество дофамина и серотонина при низком уровне кортизола. При возвращении к работе происходит обратная реакция: дофамин падает, кортизол растет, а серотонин не успевает восстановиться. В результате привычные задачи кажутся неподъемными, появляются апатия, тревожность и ощущение эмоционального спада.

Чтобы предотвратить этот эффект, Соколов рекомендует заранее подготовить организм с помощью питания. Он выделил два вида рыбы — скумбрию и тунца, которые содержат микроэлементы и витамины, участвующие в работе нервной системы. Скумбрия, богатая магнием, селеном и омега-3, действует как стабилизатор кортизола и серотонина. Тунец, содержащий тирозин и триптофан, служит строительным материалом для дофамина и серотонина, а также витамины B6 и B12 и селен защищают нейроны от стресса.

Психиатр советует начинать профилактику за 10–14 дней до отпуска, употребляя скумбрию по 150–200 граммов 2–3 раза в неделю. Это помогает снизить стрессовую реакцию организма при возвращении к работе. Тунец стоит включать в рацион уже во время отпуска — по 80–100 граммов через день. Такая схема, по словам врача, обеспечивает ровное настроение без эйфории и последующего обвала, делая переход к работе плавным и менее болезненным.

Как резюмировал Соколов, правильное питание помогает мозгу не требовать «еще одну дозу впечатлений» и спокойно переключаться на рабочие задачи, предотвращая тоску и снижение настроения после окончания отпуска.