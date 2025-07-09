Врач рассказала о способности летнего рациона бороться со старением

Нутрициолог Виктория Сергеева рассказала RuNews24.ru, из каких продуктов можно получить антиоксиданты летом для борьбы со старением и окислительным стрессом.

Лето – время не только отдыха, но и повышенной нагрузки на организм. Жара, ультрафиолет, загрязненный воздух мегаполисов усиливают окислительный стресс, который ускоряет старение и ослабляет иммунитет. Противостоять этому можно с помощью правильного питания, богатого антиоксидантами.

«Антиоксиданты – это молекулы-защитники, которые нейтрализуют свободные радикалы, противостоят окислительному стрессу и восстанавливают клетки. А летом как раз есть большое разнообразие продуктов, содержащих антиоксиданты», – добавила собеседница издания.

Разные оттенки растительных продуктов указывают на содержание определенных антиоксидантов. Красные томаты и арбуз богаты ликопином, защищающим кожу от ультрафиолета. Оранжевая морковь и абрикосы содержат бета-каротин, улучшающий зрение. Фиолетовые баклажаны и черника – источники антоцианов, укрепляющих сосуды.

Сергеева отметила, что такие ягоды как черника, малина, смородина – лидеры по содержанию антиоксидантов. Зелень (петрушка, шпинат, укроп) не только добавляет вкус блюдам, но и снижает воспаление. Даже обычные яблоки и груши, если есть их с кожурой, дают мощный антиоксидантный эффект. Эксперт советует избегать долгого хранения и термической обработки – часть полезных веществ при этом теряется.

Чем разнообразнее палитра на тарелке, тем больше пользы для здоровья. Эксперт призывала создать на тарелке целую радугу из овощей, фруктов, ягод и зелени. Как минимум половина тарелки должна быть заполнена именно растительной пищей.

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