Балерина Анастасия Волочкова раскрыла свой подход к питанию для поддержания формы. Ее ежедневное меню состоит из трех приемов пищи, основу которых составляют отварные яйца, стейк и вино. По словам диетолога Елены Соломатиной, знакомый многим знаменитостям рацион с высоким содержанием белка и ограничением углеводов действительно способствует похудению. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она пояснила, что яйца и постный стейк (например, из индейки) обеспечивают длительное насыщение и важные микроэлементы, создавая дефицит калорий за счет отказа от продуктов с высоким гликемическим индексом. Однако ключевым фактором успеха становится выбор алкоголя.

По мнению медика, регулярное употребление красного сухого вина (наименее калорийного, ~65-80 ккал/100 мл) может не нарушить диету. Но если Волочкова выбирает крепленые или сладкие десертные вина (80-250 ккал/100 мл), это неизбежно ведет к набору веса и сводит на нет усилия по ограничению калорий.

Она резюмировала, что, несмотря на эффективность белкового компонента и отсутствие переедания, проблемы с фигурой и отеки на лице у балерины, вероятно, связаны именно с неверным выбором вина и неумением найти баланс в его потреблении. Диета работает лишь при строгом контроле за калорийностью алкогольной составляющей.

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