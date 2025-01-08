Врач рассказала об опасных симптомах нового вируса из Китая

Очередной вирус из Китая заставил нервничать общественность, в том числе и российских граждан. Врач-терапевт Наталья Леонтьева в беседе с RuNews24.ru рассказала, как передается новая зараза и какие у нее симптомы.

Метапневмовирус (HMPV) сравнивают с коронавирусом, так как обе инфекции поражают легкие, передаются через кашель, чихи или зараженные поверхности. Респираторный вирус часто вызывает одышку, головокружение, озноб, кашель, вызывает резкую слабость.

Как отметила врач Леонтьева, заболевание опасное и традиционно усиленно себя беречь следует людям в группе риска. К ним относятся дети до 14 лет, пенсионеры, жители с ослабленным иммунитетом и хроническими болезнями.

«Характер протекания вируса часто напоминает обыкновенную простуду или грипп, однако у многих заболевших вирус стремительно прогрессирует, вызывая одышку и высокую температуру тела», — уточнила собеседница издания.

HMPV распространяется в холодное время года, а также весной. Заболевание не смертельное, если получать своевременное грамотное лечение. Врачи рекомендуют зараженным больше отдыхать, принимать по назначению жаропонижающие, обезболивающие и применять ингаляции с растворами. Пыль, сигаретный и иной дым могут ухудшить состояние. Также важно изначально поддерживать иммунитет и соблюдать базовую гигиену. Вакцины конкретно от HMPV нет, по этой причине рекомендуется незамедлительно обращаться к врачу при первых ухудшениях.

Ранее сообщалось, что новый вирус из Китая добрался до Казахстана.