Новый вирус из Китая выявили в Казахстане

С начала эпидемического сезона в Казахстане зафиксировано 30 случаев заражения метапневмовирусом, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения страны в своем телеграм-канале.

За этот период в республике было проанализировано 8360 образцов на негриппозные вирусы. Из них 1866 (22%) оказались положительными, включая 206 случаев COVID-19 (11,1%), 178 случаев парагриппа (9,5%), 113 случаев бокавируса (6,1%) и 30 случаев метапневмовируса (1,6%).

Кроме того, с 1 октября в Казахстане зарегистрировано 2 002 335 случаев ОРВИ и 941 случай гриппа, подтвержденный лабораторными исследованиями.

Ранее сообщалось, что в Китае зарегистрирована вспышка метапневмовируса человека (hMPV), вызывающего серьезные опасения у медицинских специалистов.