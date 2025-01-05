Новый вирус из Китая выявили в Казахстане
В Казахстане зафиксировали 30 случаев заражения метапневмовирусом
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С начала эпидемического сезона в Казахстане зафиксировано 30 случаев заражения метапневмовирусом, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения страны в своем телеграм-канале.
За этот период в республике было проанализировано 8360 образцов на негриппозные вирусы. Из них 1866 (22%) оказались положительными, включая 206 случаев COVID-19 (11,1%), 178 случаев парагриппа (9,5%), 113 случаев бокавируса (6,1%) и 30 случаев метапневмовируса (1,6%).
Кроме того, с 1 октября в Казахстане зарегистрировано 2 002 335 случаев ОРВИ и 941 случай гриппа, подтвержденный лабораторными исследованиями.
Ранее сообщалось, что в Китае зарегистрирована вспышка метапневмовируса человека (hMPV), вызывающего серьезные опасения у медицинских специалистов.