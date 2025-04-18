Врач развеяла миф о женщинах и виагре

Сейчас существует заблуждение, что виагра — это якобы чисто мужские таблетки. Крупнова объяснила, что это распространенный миф. Изначально препараты для возбуждения придумали для лечения эректильной дисфункции. Однако ученые стали исследовать вопрос о влиянии виагры на организм женщин.

Вскоре узнали, что средство может помочь улучшить интимную жизнь после менопаузы или при женской сексуальной дисфункции. Однако это эпизодический положительный эффект, а не постоянный.

«Повышение притока крови к области малого таза может способствовать лучшему увлажнению, притоку крови к клитору и, как следствие, более выраженному возбуждению. Но оргазм — это не только физиология. Он зависит и от эмоционального состояния, и от гормонального фона, и от психосексуальных особенностей женщины. Поэтому виагра — не „таблетка для оргазма“, — пояснила врач.

Однако врач предостерегла от употребления таблеток вне назначения врача. У виагры много противопоказаний, среди которых гипертония, заболевания сердца, прием нитратов.

Врач подчеркнула, что при снижении либидо и других проблемах с сексуальной жизнью нужно обращаться к специалистам, а не бездумно принимать виагру.

Ранее сообщалось, что вибраторы начали взрываться в трусах у россиянок.