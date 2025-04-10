Российские вебкамщицы пожаловались на взрывающиеся вибраторы

Российская онлайн-модель пострадала при взрыве интимной игрушки. Как оказалось, случай в стране не первый. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Mash.

По данным канала, россиянка воспользовалась для интимного стрима вибратором Lovense. Устройство, по ее словам, взорвалось прямо в процессе. Девушке повезло, что игрушка находилась снаружи. По ее мнению, она могла не отделаться ожогами бедер и лобка, а получить куда более жуткие травмы.

В качестве подтверждения своих слов россиянка опубликовала прожженные трусы и поврежденный вибратор. Он закоптился на месте, где вставлены батарейки.

После освещения этой истории другие девушки из России также рассказали в Telegram об аналогичных случаях. При обсуждении работы в сфере 18+ многие указали, что устройства взрываются неожиданно и без причин. Все при этом пользовательницы Сети утверждают, что пользуются оригинальной техникой для удовлетворения.

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