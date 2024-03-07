Врач Руденко предупредила о потере слуха из-за капель для носа

Слишком частое использование сосудосуживающих капель и спреев для носа могут привести к потере слуха и другим проблемам. Об этом KP.RU рассказала врач-оториноларинголог Виктория Руденко.

Специалист подчеркнула, что врачи признают пользу капель или спреев для носа при острых ринитах, ведь это помогает освободить нос и избежать среднего отита и синусита. Однако чрезмерное и ненужное использование препаратов способно навредить человеку и вызвать у него привыкание. Этого следует избегать.

Использовать капли или спреи для сужения сосудов носа можно не дольше недели. В противном случае слизистая привыкает к постоянным сокращениям и под действием препарата станет расти активнее.

«Возникает замкнутый круг: ты капаешь средство, чтобы сократить слизистую и снять отек, а она растет и растет. Это приводит к гипертрофическим процессам — нижняя носовая раковина становится чрезмерно большой. При сроке использования капель в среднем 3 года и более раковина настолько увеличивается, что просто не дает человеку нормально дышать. Сосудосуживающие средства приходится использовать непрерывно, дозы растут», — объяснила эксперт.

В дальнейшем у человека может случиться синдром отмены: без препаратов начнутся отеки слуховой трубы, что приведет к ухудшению слуха. После вернуть былое состояние поможет только операция.

«Слезть» с препаратов для носа можно, обратившись к отоларингологу. Он подбирает лечение, например, промывания носа, антигистаминные средства и так далее.

Ранее сообщалось, что в Югре спасли мужчину, который проглотил протез.