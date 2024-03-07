В Нижневартовске врачи спасли пациента с зубным протезом в кишечнике

Специалисты окружной больницы Нижневартовска извлекли из кишечника мужчины зубной протез. О случае спасения жизни пациента с инородным предметом в теле сообщает ugra-news.ru .

Мужчина случайно проглотил зубной протез. Он полагал, что предмет самостоятельно естественным путем покинет его тело, но чуда не произошло. В больницу нижневартовец попал уже с болями в кишечнике и повышенной температурой тела.

Пациента госпитализировали и провели компьютерную томографию, которая подтвердила наличие инородного тела внутри кишечника. Застревание произошло из-за изогнутой формы протеза, которая препятствовала выходу из организма.

«Сначала мы исключили возможную перфорацию кишечника, а затем приступили к операции: завели колоноскоп, осмотрели нужный участок кишки, «дошли» до зубного протеза, накинули на него эндоскопическую петлю и осторожно извлекли», — поделился врач больницы Ахмад Джабборов.

Вмешательство прошло успешно. Пациент долечился и восстановился в хирургическом отделении, а через шесть дней был выписан из учреждения. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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